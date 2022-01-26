Постпредство России: США - самый крупный должник в бюджеты ООН
США являются самым крупным должником в бюджеты ООН. Об этом заявили в постоянном представительстве России при организации.
«В бюджетной сфере — на фоне заявленных успехов делегации США — хотели бы обратить внимание на то, что это государство по-прежнему остаётся самым крупным должником в бюджеты ООН», — отмечается в заявлении постпредства.
В российской миссии подчеркнули, что из-за затягивания оплаты и масштабов задолженности американской стороны усложняется работа Секретариата ООН, пишет RT.
Кроме того, в постпредстве РФ указали на «лицемерие» американских коллег, отмечает РИА ФАН. В российской миссии напомнили об утверждениях о якобы подтвержденной США нацеленности на «возрождение ценностей, на которые опирается ООН». При этом Россия увидела попытки подорвать эти ценности в угоду «порядку, основанному на правилах».
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