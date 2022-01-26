Постпредство России: США - самый крупный должник в бюджеты ООН

«В бюджетной сфере — на фоне заявленных успехов делегации США — хотели бы обратить внимание на то, что это государство по-прежнему остаётся самым крупным должником в бюджеты ООН», — отмечается в заявлении постпредства.

В российской миссии подчеркнули, что из-за затягивания оплаты и масштабов задолженности американской стороны усложняется работа Секретариата ООН, пишет RT.

Кроме того, в постпредстве РФ указали на «лицемерие» американских коллег, отмечает РИА ФАН. В российской миссии напомнили об утверждениях о якобы подтвержденной США нацеленности на «возрождение ценностей, на которые опирается ООН». При этом Россия увидела попытки подорвать эти ценности в угоду «порядку, основанному на правилах».

