Посольство заявило об отсутствии информации о пострадавших в Израиле россиянах
Данных о россиянах, пострадавших в результате обострения палестино-израильского конфликта, пока нет. Об этом заявили в посольстве России в Тель-Авиве, передает ТАСС.
«По состоянию на 09:00 9 октября подтвержденная информация о гражданах Российской Федерации, которые могли бы пострадать или пропасть без вести, отсутствует», — указали в дипмиссии.
Консульский отдел посольства круглосуточно помогает россиянам в Израиле и адресно работает с обращениями граждан.
Ранее Минэкономразвития посоветовало россиянам воздержаться от поездок в Израиль до нормализации обстановки, а уже находящимся в стране российским туристам — быть осторожными в своих действиях и перемещениях и следовать рекомендациям местных властей, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Посольство заявило об отсутствии информации о пострадавших в Израиле россиянах
- Банк Израиля решил продать до 30 миллиардов долларов валюты
- Марочко: Командование не дает бойцам ВСУ отступать на Купянском направлении
- Россиянам в два раза увеличат размер выплат по больничному к 2025 году
- Ученые Самарского университета разработали методику предотвращения инфаркта
- МИД Таиланда: В Израиле могли быть убиты 12 тайцев
- «Ростех» поставил в ВС беспроводные устройства громкоговорящей связи
- РИА Новости: Рубль стал самой недооцененной валютой среди стран G20
- Петербурженка Маргарита Голубева получила титул «Мисс Россия-2023»
- Российский боец «Медведь»: ВСУ готовят Купянск к обороне
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru