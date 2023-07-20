Посольство Швеции в Ираке приостановит работу после поджога
Посольство Швеции в Багдаде приостановило работу до дальнейшего уведомления. Заявление об этом опубликовано на сайте управления посольствами королевства.
«В связи с демонстрациями, которые прошли у диппредставительства Швеции 29 и 30 июня, а также 20 июля, посольство закрыто для посетителей до дальнейшего уведомления», — указано в сообщении.
Учреждение приостановило выдачу паспортов и оформление экстренных документов.
В ночь на 20 июля сотни протестующих ворвались в посольство Швеции в Багдаде и устроили поджог в здании. Причиной протестов стала выдача разрешения на очередную акцию с сожжением Корана в Стокгольме. Силы безопасности Багдада разогнали демонстрантов с помощью водометов. Никто из дипломатов не пострадал, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru