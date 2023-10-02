Посольство РФ в Словакии отвергло обвинения о вмешательстве России в выборы
Российское посольство в Словакии отвергло обвинения о вмешательстве России в выборы в стране.
В заявлении посольства подчеркнуто, что Россия не вмешивается во внутренние дела других государств.
Кроме того, дипломаты напомнили о выделении американской дипломатической миссией пяти миллионов долларов Минобороны Словакии для борьбы с так называемой дезинформацией, которая, по мнению российской стороны, фактически подрывает свободу слова, в том числе во время предвыборной кампании в Словакии.
Победу в выборах одержала пророссийская партия Smer («Направление - социальная демократия»). Ее лидер, бывший премьер-министр страны Роберт Фицо заявил, что у республики и ее жителей имеется более серьезные проблемы, чем Украина. Он также выступает против военной помощи Киеву, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru