В заявлении посольства подчеркнуто, что Россия не вмешивается во внутренние дела других государств.

Кроме того, дипломаты напомнили о выделении американской дипломатической миссией пяти миллионов долларов Минобороны Словакии для борьбы с так называемой дезинформацией, которая, по мнению российской стороны, фактически подрывает свободу слова, в том числе во время предвыборной кампании в Словакии.

Победу в выборах одержала пророссийская партия Smer («Направление - социальная демократия»). Ее лидер, бывший премьер-министр страны Роберт Фицо заявил, что у республики и ее жителей имеется более серьезные проблемы, чем Украина. Он также выступает против военной помощи Киеву, отмечает «Радиоточка НСН».

