Посольство Франции: Введение запрета на въезд российских авто изучается

Франция не вводила запрета на въезд автомобилей с российскими номерами, вопрос еще изучается. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство Франции.

«Известия»: Хорватия и Франция присоединились к запрету машин из России

Ранее СМИ сообщили, что Франция и Хорватия ввели запрет на въезд машин из России в соответствии с решением Совета Европы.

Как отметили в дипмиссии, Париж пока не присоединился к ограничительным мерам.

«Вопрос еще изучается. Пока правила в том виде, в котором они применяются Францией, остаются неизменными», — заявили в посольстве.

Между тем Болгария анонсировала введение запрета на въезд автомобилей с номерами РФ на территорию республики, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:ЗапретАвтомобилиРоссияФранция

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