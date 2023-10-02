Посольство Франции: Введение запрета на въезд российских авто изучается
Франция не вводила запрета на въезд автомобилей с российскими номерами, вопрос еще изучается. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство Франции.
Ранее СМИ сообщили, что Франция и Хорватия ввели запрет на въезд машин из России в соответствии с решением Совета Европы.
Как отметили в дипмиссии, Париж пока не присоединился к ограничительным мерам.
«Вопрос еще изучается. Пока правила в том виде, в котором они применяются Францией, остаются неизменными», — заявили в посольстве.
Между тем Болгария анонсировала введение запрета на въезд автомобилей с номерами РФ на территорию республики, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru