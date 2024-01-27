Посол Венесуэлы в Москве заявил об отсутствии русофобии в стране
27 января 202419:10
Посол Венесуэлы в Москве Хесус Рафаэль Саласар Веласкес заявил, что в стране отсутствует русофобия, передает ТАСС.
По словам Веласкеса, российских туристов в Венесуэле принимают с распростертыми объятиями и чувством братства. Он также пообещал обеспечить безопасность россиянам, чтобы те не ощущали себя в «туристическом гетто».
Ранее вице-спикер словацкого парламента Любош Блаха в своем Telegram-канале заявил, что будет бороться против антироссийских экстремистских идей и русофобии в своей стране, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru