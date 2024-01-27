Посол Венесуэлы в Москве заявил об отсутствии русофобии в стране

По словам Веласкеса, российских туристов в Венесуэле принимают с распростертыми объятиями и чувством братства. Он также пообещал обеспечить безопасность россиянам, чтобы те не ощущали себя в «туристическом гетто».

Ранее вице-спикер словацкого парламента Любош Блаха в своем Telegram-канале заявил, что будет бороться против антироссийских экстремистских идей и русофобии в своей стране, отмечает «Радиоточка НСН».

