Посол Венесуэлы в Москве заявил об отсутствии русофобии в стране

Посол Венесуэлы в Москве Хесус Рафаэль Саласар Веласкес заявил, что в стране отсутствует русофобия, передает ТАСС.

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По словам Веласкеса, российских туристов в Венесуэле принимают с распростертыми объятиями и чувством братства. Он также пообещал обеспечить безопасность россиянам, чтобы те не ощущали себя в «туристическом гетто».

Ранее вице-спикер словацкого парламента Любош Блаха в своем Telegram-канале заявил, что будет бороться против антироссийских экстремистских идей и русофобии в своей стране, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Каролина Кабрал
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