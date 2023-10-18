Посол РФ в Израиле заявил о не первом ударе по разрушенной больнице в Газе

Посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что больница в Газе, где в результате последнего ракетного удара погибли сотни человек, до этого уже становилась объектом атак.

Удар по госпиталю «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа был нанесен минувшим вечером. По данным министерства здравоохранения Газы, погибли и пострадали более 800 человек. Израиль и палестинская сторона обвиняют друг друга в трагедии.