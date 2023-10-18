Посол РФ в Израиле заявил о не первом ударе по разрушенной больнице в Газе

Посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что больница в Газе, где в результате последнего ракетного удара погибли сотни человек, до этого уже становилась объектом атак.

Удар по госпиталю «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа был нанесен минувшим вечером. По данным министерства здравоохранения Газы, погибли и пострадали более 800 человек. Израиль и палестинская сторона обвиняют друг друга в трагедии.

Жертвы, протесты и ужас: Последствия удара по больнице в секторе Газа

Армия обороны Израиля ЦАХАЛ опубликовала в соцсетях запись разговора о неудачном запуске, который выполнила террористическая группировка «Исламский джихад» (запрещена в РФ). В ЦАХАЛ утверждают, что в случае их авиаудара на месте остались бы воронки и структурные повреждения здания, чего не обнаружено на этот раз.

Викторов рассказал в эфире телеканала «Россия-24» о том, что несколько дней назад снаряд также попал в эту больницу. Однако в тот раз там не было таких «чудовищных» разрушений. Как заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» глава научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский, Израиль проведет серьезное расследование инцидента и «никого не будет покрывать».

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Фото: telegram.org
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