Посол РФ: сближение Швейцарии с НАТО не пойдет на пользу отношениям с Москвой
Сближение Швейцарии с Североатлантическим альянсом не пойдет на пользу отношениям Берна с Москвой и стремлению показать себя в качестве честного брокера на международной арене, сообщает ТАСС со ссылкой на посла России в Швейцарии Сергея Гармонина.
Он отреагировал на слова швейцарского Государственного секретариата по политике безопасности Маркуса Мэдера, который сообщал о планах страны укреплять связи с НАТО и участвовать в военных учениях. Российский дипломат считает, что к взаимодействию Швейцарии с Альянсом подталкивают «внешние и внутренние силы».
Посол выразил сожаление, что риторику о якобы грозящей Европе опасности со стороны России «подхватил и официальный Берн». Заявления Мэдера, по словам Гармонина, указывает на то, что Швейцария утратила свой нейтралитет.
Ранее Гармонин пригрозил Швейцарии ухудшением отношений между странами из-за сближения Берна с НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru