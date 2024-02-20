Посол РФ: сближение Швейцарии с НАТО не пойдет на пользу отношениям с Москвой

Он отреагировал на слова швейцарского Государственного секретариата по политике безопасности Маркуса Мэдера, который сообщал о планах страны укреплять связи с НАТО и участвовать в военных учениях. Российский дипломат считает, что к взаимодействию Швейцарии с Альянсом подталкивают «внешние и внутренние силы».

Посол выразил сожаление, что риторику о якобы грозящей Европе опасности со стороны России «подхватил и официальный Берн». Заявления Мэдера, по словам Гармонина, указывает на то, что Швейцария утратила свой нейтралитет.

Ранее Гармонин пригрозил Швейцарии ухудшением отношений между странами из-за сближения Берна с НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

