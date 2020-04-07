Посол рассказал, почему россияне не могут покинуть США
Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что находящие в США граждане России пока не могут покинуть эту страну и вылететь на родину из-за невозможности организовать рейс. Он уточнил, что на сегодня для этого от российских граждан поступило недостаточно заявок на «Госуслугах». Об этом диплом сообщил на странице российской дипмиссии в Facebook, передает РИА ФАН.
По словам Антонова, в настоящее время в дипмиссии пытаются понять, сколько в действительности россиян хотят выехать из Штатов, отмечают argumenti.ru. Он напомнил, что для этого они должны подать заявку на специальном сервисе на портале «Госуслуги». Пока это сделали лишь немногие, их недостаточно, чтобы организовать в США хотя бы один рейс.
Ранее Антонов заявлял, что более 2-х тысяч граждан РФ готовы вернуться на родину, отмечает Ura.ru.
В США одна из самых сложных ситуаций по коронавирусу в мире. Там более 368 тыс. зараженных. Умерли более 10 тыс. человек.
Минобороны США в понедельник объявило о старте тестирования вакцины против коронавирусной инфекции. Процесс займет несколько месяцев. Тестируются несколько вариантов вакцины. Пока испытания проводятся на животных. После того, как безопасность вакцины будет установлена, ее опробуют на людях.
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