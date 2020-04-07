Посол рассказал, почему россияне не могут покинуть США

Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что находящие в США граждане России пока не могут покинуть эту страну и вылететь на родину из-за невозможности организовать рейс. Он уточнил, что на сегодня для этого от российских граждан поступило недостаточно заявок на «Госуслугах». Об этом диплом сообщил на странице российской дипмиссии в Facebook, передает РИА ФАН.

По словам Антонова, в настоящее время в дипмиссии пытаются понять, сколько в действительности россиян хотят выехать из Штатов, отмечают argumenti.ru. Он напомнил, что для этого они должны подать заявку на специальном сервисе на портале «Госуслуги». Пока это сделали лишь немногие, их недостаточно, чтобы организовать в США хотя бы один рейс.