Посол рассказал, почему Франция перешла к диалогу с Россией

Посол Франции на Украине Этьен де Понсен рассказал, почему его страна решила возобновить контакты с Россией. По его словам, изоляция Москвы не давала никаких результатов, это не было хорошей тактикой, а «нормандский саммит» не проводился годами. Об этом дипломат сообщил в интервью телеканалу «Громадьске».

Де Понсен пояснил, что президент Франции Эммануэль Макрон решил в первую очередь наладить контакты и получить доверие российского лидера Владимира Путина. Но в это же время Париж продолжает настаивать на территориальной целостности Украины. Кроме того, Франция остается на той же позиции относительно санкций в отношении Москвы.

По словам посла, Россия — крупный партнер, а у Франции есть свои интересы.

Ранее президент Владимир Путин предложил лидерам ведущих мировых держав, на постоянной основе входящих в Совет безопасности ООН (Россия, Великобритания, Франция, США и Китай), встретиться для обсуждения глобальных проблем. Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов в эфире НСН высказал мнение, что такой саммит действительно может состояться, потому что все потенциальные участники могут от этого что-то получить.

