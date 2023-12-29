Посол Феоктистов: Россия против передачи вертолётов Киеву
29 декабря 202301:34
Российский посол в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов заявил, что Москва выступает категорически против возможной передачи Аргентиной вертолётов российского производства Киеву, сообщает RT.
По словам дипломата, это противоречило бы обязательствам Аргентины в контексте сертификата конечного пользователя.
Как стало известно ранее, новые власти Аргентины намерены передать Украине два вертолета Ми-171Е, находящихся в неисправном состоянии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru