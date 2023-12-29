Посол Феоктистов: Россия против передачи вертолётов Киеву

Российский посол в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов заявил, что Москва выступает категорически против возможной передачи Аргентиной вертолётов российского производства Киеву, сообщает RT.

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По словам дипломата, это противоречило бы обязательствам Аргентины в контексте сертификата конечного пользователя.

Как стало известно ранее, новые власти Аргентины намерены передать Украине два вертолета Ми-171Е, находящихся в неисправном состоянии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
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