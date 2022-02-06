Посол Антонов рассказал, верит ли в полный разрыв отношений Москвы и Вашингтона

Отвечая на вопрос, просчитывают ли политики в США ответ России на возможное расширение американских ограничительных мер из-за ситуации вокруг Украины, дипломат ответил утвердительно: «Просчитывают», сообщил он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«И, честно говоря, я не верю в то, что американцы готовы обрушить все отношения. Они считают, как мне кажется, что мы не пойдем до конца», — заключил посол.

Ранее Антонов заявил, что обвинения в использовании «химического оружия» и «захвате» других государств в адрес России безосновательны.

