Посол Антонов рассказал, верит ли в полный разрыв отношений Москвы и Вашингтона

Посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что не верит в то, что американские власти преследуют цель полностью обрушить отношения с Москвой.

Антонов прокомментировал «утечки» о подготовке Россией провокаций на Украине

Отвечая на вопрос, просчитывают ли политики в США ответ России на возможное расширение американских ограничительных мер из-за ситуации вокруг Украины, дипломат ответил утвердительно: «Просчитывают», сообщил он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«И, честно говоря, я не верю в то, что американцы готовы обрушить все отношения. Они считают, как мне кажется, что мы не пойдем до конца», — заключил посол.

Ранее Антонов заявил, что обвинения в использовании «химического оружия» и «захвате» других государств в адрес России безосновательны.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
ТЕГИ:СШААнатолий Антонов
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