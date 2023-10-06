Посла России в Вене вызвали в МИД Австрии из-за обстрела в Грозе

Посла России в Вене Дмитрия Любинского вызвали в Министерство иностранных дел Австрии из-за ракетного обстрела в Харьковской области, в результате которого погибли 52 человека. Об этом сообщил МИД Австрии, передает ТАСС.

Кремль опроверг ракетный удар по гражданским в Грозе

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя гибель мирных людей в украинском селе Гроза, утверждал, что Россия атакует исключительно скопления военных и армейское руководство, а по гражданским объектам ударов не наносит.

Мэр города города Горловка в ДНР Иван Приходько накануне сообщил, что в результате обстрела ВСУ погибли две женщины, пострадали девять человек.

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ФОТО: соцсети / a_schallenberg
ТЕГИ:СпецоперацияМИДАвстрия

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