Посла России в Вене вызвали в МИД Австрии из-за обстрела в Грозе
Посла России в Вене Дмитрия Любинского вызвали в Министерство иностранных дел Австрии из-за ракетного обстрела в Харьковской области, в результате которого погибли 52 человека. Об этом сообщил МИД Австрии, передает ТАСС.
Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя гибель мирных людей в украинском селе Гроза, утверждал, что Россия атакует исключительно скопления военных и армейское руководство, а по гражданским объектам ударов не наносит.
Мэр города города Горловка в ДНР Иван Приходько накануне сообщил, что в результате обстрела ВСУ погибли две женщины, пострадали девять человек.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Посла России в Вене вызвали в МИД Австрии из-за обстрела в Грозе
- Бочкарев рассказал о ходе строительства станции «Вавиловская» Троицкой линии метро
- В Госдуму внесли проект о запрете мигрантам работать в школах, такси и больницах
- На Украине арестовали счета Фридмана, Авена и Косогова на более 460 млн долларов
- СМИ: «Почта России» рассчитывет закрыть «финансовую дыру» с помощью господдержки
- Лукашенко: Мы не позволим Западу раскачать обстановку в Белоруссии
- Москвичей призвали отказаться от поездок на автомобиле из-за ухудшения погоды
- Минздрав: В России выросло число людей с ожирением
- СМИ: Украина сообщила о передаче РФ тел погибших российских солдат
- Роскачество: Каждый пятый россиянин урезает траты на товары первой необходимости
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru