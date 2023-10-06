Посла России в Вене вызвали в МИД Австрии из-за обстрела в Грозе

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя гибель мирных людей в украинском селе Гроза, утверждал, что Россия атакует исключительно скопления военных и армейское руководство, а по гражданским объектам ударов не наносит.

Мэр города города Горловка в ДНР Иван Приходько накануне сообщил, что в результате обстрела ВСУ погибли две женщины, пострадали девять человек.

