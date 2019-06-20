Помпео обратился к России по делу о сбитом в Донбассе «Боинге»

Госсекретарь США Майк Помпео обратился к Москве с просьбой обеспечить привлечение к ответственности подозреваемых по делу о крушении малазийского «Боинга» в Донбассе, сообщает RT. Политик напомнил, что все страны обязаны сотрудничать в расследовании для установления причастных к крушению Boeing MH17.

Помпео отметил, что США поддерживают итоги международного следствия по этому делу.

Накануне международная следственная группа на пресс-конференции назвала имена причастных к крушению самолета под Донецком. Были названы имена трех россиян и одного украинца, пишет «Утро.ру».

Боинг следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур был сбит ракетой 17 июля 2014 года. Погибли 289 человек, находившихся на борту.

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в эфире НСН опроверг свою причастность к крушению пассажирского «Боинга».

