Пользователи WhatsApp жалуются на сбой в работе мессенджера

Согласно его данным, чаще всего у пользователей возникают проблемы с версией WhatsApp на веб-сайте, таких жалоб 44%. О сбое в работе мобильного приложения сообщили 36%.

Еще 20% отмечают трудности при отправке сообщений пользователям мессенджера.

Как сообщалось ранее, WhatsApp передает ФБР данные об аккаунтах в случае соответствующего запроса со стороны ведомства. Спецслужбы при наличии ордера могут получить доступ к контактам человека, телефонной книге.

