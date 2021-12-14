Пользователи WhatsApp жалуются на сбой в работе мессенджера
Пользователи мессенджера WhatsApp жалуются на сбой в работе веб-версии программы, сообщает сервис Downdetector.
Согласно его данным, чаще всего у пользователей возникают проблемы с версией WhatsApp на веб-сайте, таких жалоб 44%. О сбое в работе мобильного приложения сообщили 36%.
Еще 20% отмечают трудности при отправке сообщений пользователям мессенджера.
Как сообщалось ранее, WhatsApp передает ФБР данные об аккаунтах в случае соответствующего запроса со стороны ведомства. Спецслужбы при наличии ордера могут получить доступ к контактам человека, телефонной книге.
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