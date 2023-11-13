Полянский заявил о необходимости международного сотрудничества для урегулирования в Газе

«Мы считаем, что сотрудничество международного сообщества ... необходимо для любых шагов в рамках палестино-израильского урегулирования», – указал дипломат.

Как отметил Полянский, дорожная карта урегулирования понятна: два государства, живущие в мире в границах 1967 года. Зампостпреда подчеркнул, что это единственный способ избежать проблем в дальнейшем.

Между тем генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что администрация Палестины при поддержке арабских стран должна взять на себя управление сектором Газа после конфликта, сообщает телеканал «360».

