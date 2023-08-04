Полянский заявил, что США спровоцировали многие продовольственные кризисы

По его словам, СССР, а татем и Россия уделяли большое внимание борьбе с голодом во всем мире. «Усилия Советского Союза на этом направлении с благодарностью помнят во многих регионах мира», – заявил дипломат. При этом он указал, что усилия Запада по борьбе с голодом в мире носят только «показной» характер, а этой темой они озаботились только сейчас, поскольку эту тему «можно попробовать, по их мнению, эксплуатировать для очернения России».

Полянский считает, что одной из основных причин голода в мире стало неравномерное распределение продовольствия на планете.

Ранее в Кремле опровергли слова о попытках сделать страны «зависимыми» от зерна из РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».