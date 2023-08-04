Полянский заявил, что США спровоцировали многие продовольственные кризисы
Многие продовольственные кризисы в мире спровоцированы Соединенными Штатами, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на первого зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского, который выступил в ходе заседания Совбеза всемирной организации.
По его словам, СССР, а татем и Россия уделяли большое внимание борьбе с голодом во всем мире. «Усилия Советского Союза на этом направлении с благодарностью помнят во многих регионах мира», – заявил дипломат. При этом он указал, что усилия Запада по борьбе с голодом в мире носят только «показной» характер, а этой темой они озаботились только сейчас, поскольку эту тему «можно попробовать, по их мнению, эксплуатировать для очернения России».
Полянский считает, что одной из основных причин голода в мире стало неравномерное распределение продовольствия на планете.
Ранее в Кремле опровергли слова о попытках сделать страны «зависимыми» от зерна из РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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