Польский военный оценил сроки подготовки ВСУ для работы с Leopard

Он отметил, что десяти недель тренировок на Abrams или Leopard достаточно для тех, кто имел дело с постсоветскими танками. При этом срок обучения можно сократить до пяти недель, если инструктора будут дополнительно работать в выходные. Обучение проходит в Свентошуве на границе Польши и Германии.

Указано также, что украинские войска по-прежнему воюют при помощи устаревшей техники.

Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Украина получит от Польши 60 боевых танков PT-91 Twardy. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

