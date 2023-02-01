Польский военный оценил сроки подготовки ВСУ для работы с Leopard

На обучение войск ВСУ работе с танками Leopard 2 производства Германии потребуется менее 10 недель. Об этом заявил командир польского учебного центра Leopard, майор Мацей Банашиньский журналу Spiegel.

В офисе Зеленского заявили, что Польша передаст Киеву еще 60 боевых танков

Он отметил, что десяти недель тренировок на Abrams или Leopard достаточно для тех, кто имел дело с постсоветскими танками. При этом срок обучения можно сократить до пяти недель, если инструктора будут дополнительно работать в выходные. Обучение проходит в Свентошуве на границе Польши и Германии.

Указано также, что украинские войска по-прежнему воюют при помощи устаревшей техники.

Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Украина получит от Польши 60 боевых танков PT-91 Twardy. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОбучениеВСУПольшаТанки
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