Польский военный оценил сроки подготовки ВСУ для работы с Leopard
На обучение войск ВСУ работе с танками Leopard 2 производства Германии потребуется менее 10 недель. Об этом заявил командир польского учебного центра Leopard, майор Мацей Банашиньский журналу Spiegel.
Он отметил, что десяти недель тренировок на Abrams или Leopard достаточно для тех, кто имел дело с постсоветскими танками. При этом срок обучения можно сократить до пяти недель, если инструктора будут дополнительно работать в выходные. Обучение проходит в Свентошуве на границе Польши и Германии.
Указано также, что украинские войска по-прежнему воюют при помощи устаревшей техники.
Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Украина получит от Польши 60 боевых танков PT-91 Twardy. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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