Польские военные устанавливают противотанковые ежи на границе с Белоруссией

Военные расставляют противотанковые ежи на дорогах рядом с границей, заявил министр национальной обороны республики.

Противотанковые ежи 24 февраля появились на границе Польши с Калининградской областью России. Также военные установили бетонные заграждения.

До конца текущей недели Варшава намерена передать Киеву 10 танков Leopard, сообщил ранее Блащак.

Президент Польши Анджей Дуда назвал теракт на газопроводах «Северный поток» выгодными для Европы. По его словам, странам ЕС необходимо избавляться от зависимости от российских энергоносителей, передает НСН.

