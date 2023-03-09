Польские военные устанавливают противотанковые ежи на границе с Белоруссией

Военнослужащие Польши укрепляют границу с Белоруссией. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на министра национальной обороны республики Мариуша Блащака.

В Минске обвинили спецслужбы Польши в подготовке диверсии против самолёта А-50

Военные расставляют противотанковые ежи на дорогах рядом с границей, заявил министр национальной обороны республики.

Противотанковые ежи 24 февраля появились на границе Польши с Калининградской областью России. Также военные установили бетонные заграждения.

До конца текущей недели Варшава намерена передать Киеву 10 танков Leopard, сообщил ранее Блащак.

Президент Польши Анджей Дуда назвал теракт на газопроводах «Северный поток» выгодными для Европы. По его словам, странам ЕС необходимо избавляться от зависимости от российских энергоносителей, передает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГраницаБелоруссияПольша
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры