Польские шахтеры блокируют поезда в знак протеста против российского импорта
Польские шахтеры в пятницу заблокировали поезда, перевозившие уголь на электростанцию в южном городе Лазиска-Горне, в знак протеста против импорта угля из России. Об этом сообщает Reuters.
Как отмечает агентство, всего к акции протеста присоединились около 100 шахтеров. Люди вышли на железнодорожные пути в Лазиски возле чешской границы, тем самым заставляя поезда остановиться. По данным профсоюзов страны, поезда везли уголь из России,
«Мы протестуем против импорта угля польскими энергетическими компаниями, особенно против его покупки у России», - приводит Reuters слова Патрика Косела, представителя профсоюза, организовавшего акцию.
По данным профсоюзов, ряд польских госкомпаний подписали долгосрочные контракты на импорт угля из России в 2017-2018 годах, опасаясь, что основной отечественный производитель угля будет не в состоянии удовлетворить спрос. Профсоюзы утверждают, что такие долгосрочные контракты в настоящее время сдерживают местное производство, создавая риск для рабочих мест, пишет агентство.
Согласно данным Reuters, в 2018 году Польша импортировала почти 20 млн тонн угля, в период с января по сентябрь 2019 года импорт составил 12,3 млн тонн, в том числе 8 млн из России. Критики говорят, что это противоречило цели правящей партии «Право и справедливость» (PiS) по снижению зависимости Польши от российских нефти и газа.
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