Польские шахтеры блокируют поезда в знак протеста против российского импорта

Польские шахтеры в пятницу заблокировали поезда, перевозившие уголь на электростанцию в южном городе Лазиска-Горне, в знак протеста против импорта угля из России. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, всего к акции протеста присоединились около 100 шахтеров. Люди вышли на железнодорожные пути в Лазиски возле чешской границы, тем самым заставляя поезда остановиться. По данным профсоюзов страны, поезда везли уголь из России,

«Мы протестуем против импорта угля польскими энергетическими компаниями, особенно против его покупки у России», - приводит Reuters слова Патрика Косела, представителя профсоюза, организовавшего акцию.