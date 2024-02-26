Польские перевозчики возобновят протесты на границе с Украиной
Польские водители грузовиков с марта возобновят протесты на границе с Украиной, сообщает радиостанция RMF FM.
Протесты были прекращены в январе, однако спустя месяц было принято решение их возобновить. Фермеры намерены блокировать погранпереходы в Хребенне, Дорохуске и Корчовей, и, возможно, КПП в Медыке.
Причиной недовольства является конкуренция с украинскими коллегами - поляки считают, что их выдавливают с рынка. Они с прошлого года добиваются того, чтобы украинским перевозчикам вернули необходимость получения разрешений.
«Власти обещали нам, что будет представлен проект закона, но прошли недели и проекта нет», - пояснил причину недовольства глава Союза польского транспорта и логистики Мачей Вронский.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о российском следе в ситуации с блокированием польскими фермерами пограничных переходов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru