Польские перевозчики возобновят протесты на границе с Украиной

Причиной недовольства является конкуренция с украинскими коллегами - поляки считают, что их выдавливают с рынка. Они с прошлого года добиваются того, чтобы украинским перевозчикам вернули необходимость получения разрешений.

«Власти обещали нам, что будет представлен проект закона, но прошли недели и проекта нет», - пояснил причину недовольства глава Союза польского транспорта и логистики Мачей Вронский.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о российском следе в ситуации с блокированием польскими фермерами пограничных переходов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».