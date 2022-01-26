Польская погранслужба заявила о стрельбе на границе с Белоруссией

Погранохрана Польши заявила, что белорусские солдаты начали стрельбу на границе с Польшей при виде польских пограничников, сообщается в Twitter погранслужбы Польши.

Отмечается, что инцидент произошел ночью на участке границы в Черемхе, стреляли солдаты из огнестрельного оружия.

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Ранее сообщалось, что Польша начала строительство забора на границе с Белоруссией на фоне проблемы нелегальной миграции.

В погранслужбе заявили, что инвестиция в строительство ограждения стала самой большой в истории погранслужбы.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:СтрельбаБелоруссияПольша
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