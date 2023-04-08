Польша усиливает контроль за транспортом с территории Украины
Варшава решила усилить контроль за ввозимыми с Украины грузами, сообщил в эфире телеканала Polsat министр сельского хозяйства и продовольствия республики Роберт Телюс.
Глава ведомства заявил что в Польше будут досматривать каждый украинский транспорт с продовольствием. Проверки коснутся зерна, мяса птицы и других грузов, уточнил он.
Варшава в четверг объявила о приостановке ввоза украинской кукурузы, пшеницы, подсолнечника и рапса.
Польские фермеры ранее выразили недовольство качеством украинского зерна. Из-за этого цены на местную продукцию сильно упали, пожаловались они.
Польша намерена вернуть в казну выплаченные украинским беженцам $500 тысяч из-за нарушений законодательства, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru