Польша пытается стать независимой от газа из России

В Польше заявили о желании стать страной, независимой от российского газа. Об этом сообщил замминистра госактивов Януш Ковальский, пишут «Известия» со ссылкой на Telewizja Republika.

По словам чиновника, страна с 2015 года начала реализовать приоритетный проект по получению независимости от топлива из России.

«У нас есть «Нафтопорт», и мы можем безопасно импортировать различные виды нефти через нефтяной терминал в Гданьске», — добавил Ковальский.

Замминистра заявил, что Варшава намерена сотрудничать с Соединенными Штатами в вопросе энергетики, а также увеличивать присутствие американских войск на своей территории. По словам Ковальского, союз с США – это «геополитический выбор Польши», пишет «Газета.ру».

В сентябре НСН писала, что президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда встретились в Нью-Йорке и обсудили план совместных действий по недопущению строительства газопровода «Северный поток-2». Стороны пришли к мнению, что проект угрожает «энергетической безопасности Европы». Эксперты тогда заявили Германия продавит строительство газопровода вопреки окрикам из Вашингтона.

