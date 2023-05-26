Польша запретит пересекать границу грузовикам из России и Белоруссии
Польша запретит движение через польско-белорусскую границу грузовиков, зарегистрированных в России и Белоруссии, следует из проекта распоряжения правительства.
Уточняется, что речь идет о грузовых автомобилях, тягачах, прицепах и других видах транспорта, способных перевозить товары.
Польский министр МВД Мариуш Каминьский еще не подписал соответствующее постановление, однако подписание документа ожидается в понедельник, 29 мая. Тогда же будет оглашен обновленный санкционный список Польши, фигурантами которого станут несколько сотен чиновников из Белоруссии, сообщал министр в своем Twitter.
Накануне Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что Варшава не желает по политическим мотивам возобновлять железнодорожное сообщение с Минском, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru