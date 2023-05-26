Польша запретит пересекать границу грузовикам из России и Белоруссии

Уточняется, что речь идет о грузовых автомобилях, тягачах, прицепах и других видах транспорта, способных перевозить товары.

Польский министр МВД Мариуш Каминьский еще не подписал соответствующее постановление, однако подписание документа ожидается в понедельник, 29 мая. Тогда же будет оглашен обновленный санкционный список Польши, фигурантами которого станут несколько сотен чиновников из Белоруссии, сообщал министр в своем Twitter.

Накануне Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что Варшава не желает по политическим мотивам возобновлять железнодорожное сообщение с Минском, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

