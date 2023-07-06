Полиция Словакии начала расследование из-за демонстрации портрета Сталина

Правоохранительные органы Словакии начали расследование обстоятельств публичной демонстрации портрета Иосифа Сталина. Об этом заявили в некоммерческой организации Post Bellum SK, сообщает РИА Новости.

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Портрет со Сталиным был продемонстрирован в ходе съезда Коммунистической партии Словакии. В Post Bellum SK полагают, что подобные действия «могут пропагандировать подавление прав и свобод».

«На основании заявления общественного объединения Post Bellum SK полиция начала уголовное преследование», - говорится в сообщении группы в соцсетях.

Врио главы ДНР Денис Пушилин 8 мая подписал указ о переименовании Донецка в Сталино на три дня в году, передает «Радиоточка НСН».

