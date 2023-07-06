Полиция Словакии начала расследование из-за демонстрации портрета Сталина
Правоохранительные органы Словакии начали расследование обстоятельств публичной демонстрации портрета Иосифа Сталина. Об этом заявили в некоммерческой организации Post Bellum SK, сообщает РИА Новости.
{{related_post_koM6O!17h}}
Портрет со Сталиным был продемонстрирован в ходе съезда Коммунистической партии Словакии. В Post Bellum SK полагают, что подобные действия «могут пропагандировать подавление прав и свобод».
«На основании заявления общественного объединения Post Bellum SK полиция начала уголовное преследование», - говорится в сообщении группы в соцсетях.
Врио главы ДНР Денис Пушилин 8 мая подписал указ о переименовании Донецка в Сталино на три дня в году, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Залужный в разговоре с Милли оценил ход контрнаступления ВСУ
- Умер пострадавший при пожаре в бизнес-центре на севере Москвы
- Гутерриш: Израиль чрезмерно применил силу в Палестине
- Комбат ВСУ рассказал о потере сотни лучших солдат за один бой
- Полиция Словакии начала расследование из-за демонстрации портрета Сталина
- Роспотребнадзор: выросло число заразившихся менингококком в Екатеринбурге
- В «Кафе Пушкинъ» в центре Москвы произошел пожар
- Иран отверг обвинения в передаче России беспилотников
- Банк «Открытие» ликвидируют в 2025 году
- Белый дом: США продолжат добиваться военного успеха Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru