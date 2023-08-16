Полиция Майами передала Украине оружие гангстеров

Заместитель главы Нацполиции Украины Геннадий Федорюк заявил, что полиция Майами передала украинским коллегам оружие, изъятое у преступников, сообщает пресс-служба украинского ведомства.

США выделили Украине дополнительную военную помощь на 200 млн долларов

По его словам, оружие, изъятое у гангстеров на американских улицах, «могло быть использовано как орудие преступления», а теперь будет служит другим целям.

«В то же время это оружие, переданное в наши подразделения, станет ещё одним инструментом для поддержания порядка и безопасности, защиты украинцев», — заявил Федорюк.

Народный депутат Марьян Заболоцкий уточнил, что полицейские Майами передали 101 единицу оружия, а в скором времени ожидается передача ещё 600 штук из других городов США.

Ранее министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что Королевство отправит Украине отремонтированные бронетранспортеры M113, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОружиеУкраинаСШАПолиция

Горячие новости

Все новости

партнеры