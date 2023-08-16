Полиция Майами передала Украине оружие гангстеров

По его словам, оружие, изъятое у гангстеров на американских улицах, «могло быть использовано как орудие преступления», а теперь будет служит другим целям.

«В то же время это оружие, переданное в наши подразделения, станет ещё одним инструментом для поддержания порядка и безопасности, защиты украинцев», — заявил Федорюк.

Народный депутат Марьян Заболоцкий уточнил, что полицейские Майами передали 101 единицу оружия, а в скором времени ожидается передача ещё 600 штук из других городов США.

Ранее министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что Королевство отправит Украине отремонтированные бронетранспортеры M113, сообщает «Радиоточка НСН».

