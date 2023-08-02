Полиция Капитолия сообщила о вооруженном человеке в офисе Сената
2 августа 202322:27
В полицию американского Капитолия сообщили о том, что в здании офиса Сената США находится вооруженный человек, пишет РИА Новости.
Полиция призвала находящихся внутри здания искать укрытие. В правоохранительных органах заявили, что у них нет подтверждений стрельбы.
Сообщается об обыске внутри здания офиса Сената и вокруг него.
В городе Кливленд в штате Огайо в США 9 июля в результате стрельбы пострадали не менее девяти человек, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru