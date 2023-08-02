Полиция Капитолия сообщила о вооруженном человеке в офисе Сената

Полиция призвала находящихся внутри здания искать укрытие. В правоохранительных органах заявили, что у них нет подтверждений стрельбы.

Сообщается об обыске внутри здания офиса Сената и вокруг него.

В городе Кливленд в штате Огайо в США 9 июля в результате стрельбы пострадали не менее девяти человек, передает «Радиоточка НСН».

