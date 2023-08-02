Полиция Капитолия сообщила о вооруженном человеке в офисе Сената

В полицию американского Капитолия сообщили о том, что в здании офиса Сената США находится вооруженный человек, пишет РИА Новости.

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Полиция призвала находящихся внутри здания искать укрытие. В правоохранительных органах заявили, что у них нет подтверждений стрельбы.

Сообщается об обыске внутри здания офиса Сената и вокруг него.

В городе Кливленд в штате Огайо в США 9 июля в результате стрельбы пострадали не менее девяти человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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