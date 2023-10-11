Полиция арестовала Бритни Спирс за вождение без прав

У певицы также нашли долги за нарушения правил дорожного движения в размере 1140 долларов (около 114 тысяч рублей по нынешнему курсу).

При этом адвокат артистки заявил, что у знаменитости есть все необходимые документы. Другой источник опроверг информацию об отсутствии у нее прав и страховки.

