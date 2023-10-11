Полиция арестовала Бритни Спирс за вождение без прав
11 октября 202316:29
Поп-певицу Бритни Спирс арестовали за вождение за вождение без прав и страховки, пишет Page Six.
У певицы также нашли долги за нарушения правил дорожного движения в размере 1140 долларов (около 114 тысяч рублей по нынешнему курсу).
При этом адвокат артистки заявил, что у знаменитости есть все необходимые документы. Другой источник опроверг информацию об отсутствии у нее прав и страховки.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru