Политологи заявили об истерике в США после убийства генералов НАТО
У властей США началась истерика после ликвидации генералов из стран Североатлантического альянса. Об этом заявил военный политолог Александр Перенджиев, сообщил «Царьград».
Собеседник СМИ заявил, что ряд высокопоставленных офицеров НАТО могли быть уничтожены в результате удара «Кинжалами» под Львовом.
По словам Перенджиева, панику в Вашингтоне наглядно иллюстрируют заявления о передаче Киеву боеприпасов с ураном и появление беспилотника над Черным морем.
В свою очередь политолог Юрий Светов заявил, что атака под Львовом стала ответными действиями на диверсию ВСУ в Брянской области в марте. По его словам, Вашингтон был неприятно удивлен атакой российских войск, но при этом готов пожертвовать жизнями офицеров Североатлантического альянса ради победы на Украине.
Ранее сообщалось, что в ходе удара «Кинжалами» по подземному штабу НАТО близ Львова ВКС России удалось поразить центр связи НАТО, расположенный под землей на глубине 120 метров, где работали более трехсот сотрудников альянса, включая высокопоставленных должностных лиц. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru