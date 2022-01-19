Политолог: санкции США против «пророссийских сепаратистов» не повлияют на Москву
Президент Украинского аналитического центра рассказал НСН, что США пытаются «подыгрывать» Киеву, однако новые санкции испортят жизнь только украинскому бизнесу.
Санкции, которые намерены ввести США против «пророссийских сепаратистов» на Украине, на Москву не повлияют, но негативно скажутся на украинском бизнесе. Такое мнение в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.
«США подыгрывают украинской власти по поводу антироссийской риторики. Это очень заметно. Власти США поддерживают Зеленского. Решения по санкциям принимаются только на самом высоком уровне. На Москву это не окажет влияния. Санкции вводятся против людей, но создают проблемы для украинского бизнеса. Даже те санкции, которые введены против Медведчука (одного из лидеров оппозиции Виктора Медведчука - прим. НСН), ударили не только по нему, но и по другим - в бизнесе все взаимосвязано. Санкции создали проблемы для многих украинских бизнесменов, против которых их не вводили: им теперь сложнее работать», - отметил украинский политолог.
О том, что США собираются ввести санкции против «пророссийских сепаратистов» на Украине сообщило издание The Washington Post со ссылкой на неназванного американского чиновника. По его данным, финансовые ограничения будут применены в отношении как минимум четырех человек. Издание отмечает, что мера должны оказать дипломатическое давление на Москву. Официально о санкциях будет объявлено в четверг.
Охрименко полагает, что США могут ввести санкции в отношении окружения Виктора Медведчука - кума президента России Владимира Путина.
«Против Андрея Деркача уже ввели санкции - он сейчас, правда, не на территории Украины. Может, там будет Медведчук. Против него ввели украинские санкции, сейчас он под домашним арестом, политика в отношении него ведется жесткая. Возможно, это еще какие-то люди из его окружения», - сказал Охрименко.
Член комитета по иностранным делам Сената США, республиканец Марко Рубио ранее представил свой проект санкций в отношении России, которые могут быть введены в случае «вторжения» на Украину. Москва неоднократно отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. По ее мнению заявления об «агрессии РФ» используются в качестве предлога для того, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
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