Политолог: санкции США против «пророссийских сепаратистов» не повлияют на Москву

О том, что США собираются ввести санкции против «пророссийских сепаратистов» на Украине сообщило издание The Washington Post со ссылкой на неназванного американского чиновника. По его данным, финансовые ограничения будут применены в отношении как минимум четырех человек. Издание отмечает, что мера должны оказать дипломатическое давление на Москву. Официально о санкциях будет объявлено в четверг.

Охрименко полагает, что США могут ввести санкции в отношении окружения Виктора Медведчука - кума президента России Владимира Путина.

«Против Андрея Деркача уже ввели санкции - он сейчас, правда, не на территории Украины. Может, там будет Медведчук. Против него ввели украинские санкции, сейчас он под домашним арестом, политика в отношении него ведется жесткая. Возможно, это еще какие-то люди из его окружения», - сказал Охрименко.

Член комитета по иностранным делам Сената США, республиканец Марко Рубио ранее представил свой проект санкций в отношении России, которые могут быть введены в случае «вторжения» на Украину. Москва неоднократно отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. По ее мнению заявления об «агрессии РФ» используются в качестве предлога для того, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

