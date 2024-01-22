Политик завершил участие в предвыборной кампании США фейковой цитатой Черчилля

Прекративший участие в борьбе за выдвижение на пост президента губернатор Флориды Рон Десантис в своем выступлении по этому поводу использовал фейковую цитату бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Об этом сообщил Newsweek.

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«Успех не окончателен, неудача не фатальна: важна смелость продолжать», — заявил экс-кандидат.

Пользователи соцсетей указали Десантису на то, что нет подтверждений того, что цитата принадлежит Черчиллю. Это подтвердило и занимающееся изучением наследия бывшего главы британского правительства Международное общество Черчилля. Сотрудники организации заметили, что существует аналогичное высказывание, также являющееся фейком.

Напомним, что Десантис заявил, что отказывается дальше бороться за пост президента США, и поддержал бывшего президента США Дональда Трампа.

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ФОТО: Уинстон Черчилль
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