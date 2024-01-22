Политик завершил участие в предвыборной кампании США фейковой цитатой Черчилля

Во всех районах Ленобласти объявили режим повышенной готовности из-за возможных атак БПЛА

Удар ВСУ по Донецку станет одной из центральных тем на заседании Совбеза ООН по Украине

В ДНР задержали группу наркоторговцев

Жителя Алтайского края задержали за попытку теракта в Барнауле

Появились первые кадры с россиянами, выжившими после крушения самолета в Афганистане

Группа «Несчастный случай» отправится в гастрольный тур по США и Канаде