Погранслужба Азербайджана подтвердила задержание Варданяна

Государственная пограничная служба Азербайджана подтвердила задержание бывшего госминистра Нагорного Карабаха (НКР) Рубена Варданяна.

Варданяна освободили от должности главы правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики

Ведомство опубликовало фотографию задержанного политика и уточнило, что мужчина был задержан при попытке выехать в Армению через ППП «Лачин».

Также азербайджанские пограничники указали, что Варданян был доставлен в Баку.

Ранее о задержании экс-госминистра НКР заявила его супруга Вероники Зонабенд, которая попросила помолится вместе с ней, чтобы её мужа отпустили невредимым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Погранслужба Азербайджана
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