Погранслужба Азербайджана подтвердила задержание Варданяна
27 сентября 202313:50
Государственная пограничная служба Азербайджана подтвердила задержание бывшего госминистра Нагорного Карабаха (НКР) Рубена Варданяна.
Ведомство опубликовало фотографию задержанного политика и уточнило, что мужчина был задержан при попытке выехать в Армению через ППП «Лачин».
Также азербайджанские пограничники указали, что Варданян был доставлен в Баку.
Ранее о задержании экс-госминистра НКР заявила его супруга Вероники Зонабенд, которая попросила помолится вместе с ней, чтобы её мужа отпустили невредимым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Украина потребовала у Запада оружие для атак производителей дронов в Иране и Сирии
- Собянин утвердил состав правительства Москвы после переизбрания
- Источник: Права Варданяна будет защищать МИД Армении
- Суд арестовал жителя Томской области, убившего женщину-фельдшера
- СМИ признали экс-тренера «Манчестер Юнайтед» Фергюсона лучшим тренером в истории
- Бывшая жена Федора Бондарчука потребовала раздела имущества
- «Союз МС-23» с российскими космонавтами вернулся на Землю
- Администрация района в Башкирии объяснила «фотошоп» на фото бойца СВО
- «Победа добра!»: Рената Литвинова об окончании забастовки сценаристов Голливуда
- В Госдуму внесли инициативу по отмене налога с продажи жилья для участников СВО
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru