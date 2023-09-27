Погранслужба Азербайджана подтвердила задержание Варданяна

Ведомство опубликовало фотографию задержанного политика и уточнило, что мужчина был задержан при попытке выехать в Армению через ППП «Лачин».

Также азербайджанские пограничники указали, что Варданян был доставлен в Баку.

Ранее о задержании экс-госминистра НКР заявила его супруга Вероники Зонабенд, которая попросила помолится вместе с ней, чтобы её мужа отпустили невредимым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».