Пограничники Белоруссии прекратили мониторинг на границе с Россией
Мониторинг на границе Белоруссии и Росси прекращён. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя госпогранкомитета республики Антона Бычковского.
Пропускные пункты на отдельных автодорогах на границе с Россией белорусские власти организовали в мае 2023 года.
«Мониторинговые мероприятия на границе с Россией прекращены», - указал Бычковский.
Ранее государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что республика приняла меры по прикрытию дорог на границе с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru