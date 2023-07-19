Пограничники Белоруссии прекратили мониторинг на границе с Россией

Мониторинг на границе Белоруссии и Росси прекращён. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя госпогранкомитета республики Антона Бычковского.

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Пропускные пункты на отдельных автодорогах на границе с Россией белорусские власти организовали в мае 2023 года.

«Мониторинговые мероприятия на границе с Россией прекращены», - указал Бычковский.

Ранее государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что республика приняла меры по прикрытию дорог на границе с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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