Пираты взяли в плен двух грузин и россиянина в водах Габона

В водах Габона пираты пленили трех моряков, среди которых оказались два грузина и один россиянин, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство морского транспорта Грузии.

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Отмечается, что инцидент произошел ночью 2 мая. С корабля, стоящего на якоре в водах африканской страны, похитили трех моряков.

К поиску моряков подключились консул Грузии в ЮАР, грузинское внешнеполитическое ведомства и американская судовладельческая компания.

Ранее телеграм-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что пропавшее в Красном море судно с россиянами захватили пираты.

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ФОТО: РИА Новости
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