Пираты взяли в плен двух грузин и россиянина в водах Габона
3 мая 202313:55
В водах Габона пираты пленили трех моряков, среди которых оказались два грузина и один россиянин, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство морского транспорта Грузии.
Отмечается, что инцидент произошел ночью 2 мая. С корабля, стоящего на якоре в водах африканской страны, похитили трех моряков.
К поиску моряков подключились консул Грузии в ЮАР, грузинское внешнеполитическое ведомства и американская судовладельческая компания.
Ранее телеграм-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что пропавшее в Красном море судно с россиянами захватили пираты.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru