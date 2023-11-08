Пхеньян пригрозил Южной Корее «дождем из огня»
Отправка листовок, в которых содержится критика северокорейских властей через границу в КНДР может привести к «карающему дождю из огня» в Южной Корее, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
В Южной Корее вступает в силу решение о неконституционности запрета на распространение листовок через границу, который власти сочли ограничивающим свободу слова в стране. При этом, как считают в Пхеньяне, распространение подобных материалов «социальными отбросами» представляет собой элемент психологической войны.
Также отмечается, что на Корейском полуострове может произойти конфликт, подобный «тем, что идут в Европе и на Ближнем Востоке».
Ранее в Сеуле испугались возможной атаки КНДР по примеру ХАМАСа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru