Пхеньян пригрозил Южной Корее «дождем из огня»

В Южной Корее вступает в силу решение о неконституционности запрета на распространение листовок через границу, который власти сочли ограничивающим свободу слова в стране. При этом, как считают в Пхеньяне, распространение подобных материалов «социальными отбросами» представляет собой элемент психологической войны.

Также отмечается, что на Корейском полуострове может произойти конфликт, подобный «тем, что идут в Европе и на Ближнем Востоке».

Ранее в Сеуле испугались возможной атаки КНДР по примеру ХАМАСа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

