Певица Граймс намерена судиться с Илоном Маском за право видеться с детьми

По словам истицы, это её совместные дети с Маском. Они появились на свет во время отношений певицы и предпринимателя. Она также заявила, что в настоящее время Маск препятствует её общению с ними.

Американские СМИ предполагают, что после установления родительских отношений певица потребует право опеки над троими общими с Маском детьми и алиментов на их содержание. Все дети были рождены вне брака.

Ранее Джонни Депп вызвал в суд Илона Макса, с которым ему изменила жена, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

