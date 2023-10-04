Певица Граймс намерена судиться с Илоном Маском за право видеться с детьми
Бывшая подруга американского предпринимателя Илона Маска певица Граймс 29 сентября подала ходатайство в суд в Калифорнии с целью установить родительские отношения с тремя детьми, которые проживают вместе с отцом, сообщает издание Page Six.
По словам истицы, это её совместные дети с Маском. Они появились на свет во время отношений певицы и предпринимателя. Она также заявила, что в настоящее время Маск препятствует её общению с ними.
Американские СМИ предполагают, что после установления родительских отношений певица потребует право опеки над троими общими с Маском детьми и алиментов на их содержание. Все дети были рождены вне брака.
Ранее Джонни Депп вызвал в суд Илона Макса, с которым ему изменила жена, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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