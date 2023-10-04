Певица Граймс намерена судиться с Илоном Маском за право видеться с детьми

Бывшая подруга американского предпринимателя Илона Маска певица Граймс 29 сентября подала ходатайство в суд в Калифорнии с целью установить родительские отношения с тремя детьми, которые проживают вместе с отцом, сообщает издание Page Six.

Работницы Tesla обвинили Илона Маска в поощрении домогательств

По словам истицы, это её совместные дети с Маском. Они появились на свет во время отношений певицы и предпринимателя. Она также заявила, что в настоящее время Маск препятствует её общению с ними.

Американские СМИ предполагают, что после установления родительских отношений певица потребует право опеки над троими общими с Маском детьми и алиментов на их содержание. Все дети были рождены вне брака.

Ранее Джонни Депп вызвал в суд Илона Макса, с которым ему изменила жена, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:ДетиСудПевицаИлон Маск

Горячие новости

Все новости

партнеры