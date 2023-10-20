Песков заявил о готовности властей эвакуировать россиян из сектора Газа
20 октября 202313:50
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российский режиссер получила приз первого международного кинофестиваля в Душанбе
- Посол Израиля в Москве сообщил о проведении наземной операции в секторе Газа
- Песков заявил о готовности властей эвакуировать россиян из сектора Газа
- Кремль счёл неприемлемым заявление Байдена о Путине и ХАМАС
- Большая пресс-конференция Путина пройдет в этом году
- Пианиста Дениса Стельмаха избили в Новосибирске после просьбы дать закурить
- Geely Monjaro стал в России самым популярным китайским автомобилем с пробегом
- Al Jazeera: число погибших в секторе Газа превысило 4 тысячи
- Детективный сериал «Банда ЗИГ-ЗАГ» с Петренко и Вилковой выйдет 1 ноября
- В Иерусалимском округе прозвучала воздушная тревога
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru