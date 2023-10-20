Песков заявил о готовности властей эвакуировать россиян из сектора Газа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время ведётся работа по определению россиян, желающих уехать из сектора Газа.

Новость дополняется...

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ЭвакуацияРоссиянеСектор ГазаДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры