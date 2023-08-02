Песков предрек обострение отношений между Польшей и Украиной

Представитель Кремля отметил, что поляки имеют много претензий к Украине. Он напомнил о непростой истории взаимоотношений между двумя странами.

«Поэтому там очень много противоречий, и эти противоречия будут только расти», - добавил Песков.

Как сообщает «Радиоточка НСН», бывший министр обороны Польши Радослав Сикорвский призвал Украину ценить помощь Варшавы. В Киеве назвали слова о неблагодарности неприемлемыми и не соответствующими действительности.

