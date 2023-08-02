Песков предрек обострение отношений между Польшей и Украиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что противоречия между Киевом и Варшавой будут нарастать. Об этом пишет ТАСС.
Представитель Кремля отметил, что поляки имеют много претензий к Украине. Он напомнил о непростой истории взаимоотношений между двумя странами.
«Поэтому там очень много противоречий, и эти противоречия будут только расти», - добавил Песков.
Как сообщает «Радиоточка НСН», бывший министр обороны Польши Радослав Сикорвский призвал Украину ценить помощь Варшавы. В Киеве назвали слова о неблагодарности неприемлемыми и не соответствующими действительности.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Белоруссия призвала Польшу не нагнетать ситуацию вокруг инцидента с вертолетами
- СМИ: на позициях ВСУ уничтожили поднявших флаг Польши наемников
- Вручение ТЭФИ в 2023 году пройдет в два этапа
- Премьер Канады Трюдо расстался с женой после 18 лет брака
- Роспотребнадзор: на юге России выявлен случай заражения лихорадкой Западного Нила
- Экс-советник Кучмы: Зеленский начал терять западных союзников
- Лула да Силва: конфликт на Украине следует разрешить на заседании Совбеза ООН
- Песков предрек обострение отношений между Польшей и Украиной
- Путин и Эрдоган условились определить место и дату встречи
- OneTwoTrip: россияне хотят провести бархатный сезон в Сочи и Турции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru