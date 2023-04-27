Первый энергоблок АЭС «Аккую» в Турции планируется запустить в 2024 году
27 апреля 202315:58
Пуск реактора первого энергоблока АЭС «Аккую» в Турции намечен на следующий год, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев. Его слова приводит РИА Новости.
«Мы планируем в 2024 году вывести реактор на минимально контролируемый уровень мощности, чтобы в 2025 году устойчиво выдавать электроэнергию», - сказал Лихачев.
Осенью также планируется начать пуско-наладочные работы в первом блоке атомной электростанции.
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27 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru