Первый энергоблок АЭС «Аккую» в Турции планируется запустить в 2024 году

Пуск реактора первого энергоблока АЭС «Аккую» в Турции намечен на следующий год, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев. Его слова приводит РИА Новости.

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«Мы планируем в 2024 году вывести реактор на минимально контролируемый уровень мощности, чтобы в 2025 году устойчиво выдавать электроэнергию», - сказал Лихачев.

Осенью также планируется начать пуско-наладочные работы в первом блоке атомной электростанции.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:РосатомТурцияАЭС

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