Первые случаи заражения омикрон-штаммом зафиксировали в Перу
20 декабря 202112:57
Четыре случая заражения штаммом коронавируса «омикрон» зарегистрировали в Перу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра здравоохранения страны Эрнандо Севальоса.
По словам главы перуанского Минздрава, три случая заболевания выявлены на территории государства, один из зараженных — путешественник, прибывший из ЮАР.
Севальос подчеркнул, что власти Перу принимают все необходимые меры для контроля за ситуацией и выявления контактов заболевших.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru