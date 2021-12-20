Первые случаи заражения омикрон-штаммом зафиксировали в Перу

По словам главы перуанского Минздрава, три случая заболевания выявлены на территории государства, один из зараженных — путешественник, прибывший из ЮАР.

Севальос подчеркнул, что власти Перу принимают все необходимые меры для контроля за ситуацией и выявления контактов заболевших.

