Первые случаи заражения омикрон-штаммом зафиксировали в Перу

Четыре случая заражения штаммом коронавируса «омикрон» зарегистрировали в Перу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра здравоохранения страны Эрнандо Севальоса.

«Омикрон»-штамм обнаружен почти в 90 странах мира

По словам главы перуанского Минздрава, три случая заболевания выявлены на территории государства, один из зараженных — путешественник, прибывший из ЮАР.

Севальос подчеркнул, что власти Перу принимают все необходимые меры для контроля за ситуацией и выявления контактов заболевших.

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ФОТО: Arek Socha//Pixabay
ТЕГИ:Омикрон-штаммКоронавирусПеру
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