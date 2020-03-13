Первое заражение коронавирусом могло произойти в ноябре
Первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 произошел в Китае еще 17 ноября, а не в конце декабре, как заявлялось раньше. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на газету South China Morning Post.
Издание опирается на правительственные документы, согласно которым первым заразившемся коронавирусом стал 55-летний житель провинции Хубэй. Однако статус его как «нулевого пациента», то есть первого заразившегося, пока не подтвержден, сообщает РЕН ТВ.
Новая информация должна помочь ученым отследить распространение болезни и, вероятно, определить ее источник, сообщает телеканал «360».
Остановить пандемию новой коронавирусной инфекции COVID-19 удастся к июню в случае, если страны с тяжелой ситуацией примут необходимые меры. Такое мнение высказал глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения Китая Чжун Наньшань.
Представитель министерства иностранных день Китая Чжао Лицзянь выразил мнение, что военные США могли завести коронавирус в город Ухань. Об этом он написал в Twitter.
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