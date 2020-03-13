Первое заражение коронавирусом могло произойти в ноябре

Первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 произошел в Китае еще 17 ноября, а не в конце декабре, как заявлялось раньше. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на газету South China Morning Post.

Издание опирается на правительственные документы, согласно которым первым заразившемся коронавирусом стал 55-летний житель провинции Хубэй. Однако статус его как «нулевого пациента», то есть первого заразившегося, пока не подтвержден, сообщает РЕН ТВ.