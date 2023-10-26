Пентагон заявил о переброске на Ближний Восток 900 военнослужащих
Соединенные Штаты перебрасывают на Ближний Восток еще 900 военнослужащих, сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер. Об этом пишет ТАСС.
По словам представителя ведомства, среди этих военнослужащих в основном операторы систем противовоздушной обороны.
«Около 900 военнослужащих были направлены или в настоящее время доставляются в зону ответственности Центрального командования США», - сказал генерал.
В четверг входящие в ««Исламское сопротивление Ирака» шиитские группировки сообщили об атаке на военную базу США в Иракском Курдистане. Глава Белого дома Джо Байден ранее назвал Иран ответственным за нападения на американский контингент на Ближнем Востоке, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Андрей Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Вене
- Группа «Эпидемия» издаст три альбома на виниле
- Пентагон заявил о модернизации ядерной бомбы В61
- Sky: израильские танки двигаются в сторону сектора Газа
- Украинские СМИ: покушение на Олега Царева было операцией СБУ
- Красный Полумесяц: сектор Газа полностью изолирован от мира
- На «Ленфильме» впервые приступили к съемкам фильма в жанре нуар
- Новак заявил о стоимости дизеля выше среднего на отдельных заправках
- СМИ: в результате ДТП в центре Москвы пострадали два человека
- Бойцы «Хезболлы» атаковали израильские позиции на границе с Ливаном
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru