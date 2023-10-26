Пентагон заявил о переброске на Ближний Восток 900 военнослужащих

По словам представителя ведомства, среди этих военнослужащих в основном операторы систем противовоздушной обороны.

«Около 900 военнослужащих были направлены или в настоящее время доставляются в зону ответственности Центрального командования США», - сказал генерал.

В четверг входящие в ««Исламское сопротивление Ирака» шиитские группировки сообщили об атаке на военную базу США в Иракском Курдистане. Глава Белого дома Джо Байден ранее назвал Иран ответственным за нападения на американский контингент на Ближнем Востоке, передает «Радиоточка НСН».

