Пентагон: США отправили на Ближний Восток истребители F-22 из-за возросшей активности ВВС РФ

Накануне военный аналитик Шон Белл заявил изданию Sky News, что истребители F-16 разочаруют ВСУ тем, что не будут соответствовать ожиданиям.

По мнению аналитика, истребители уязвимы перед российской авиацией. Белл отметил, что самолет должен быть оснащен современными радарами и авионикой для того, чтобы противостоять ВКС России.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил о возможной реакции ВС РФ на намерения Нидерландов и Дании обучать украинских пилотов полетам на F-16, передает «Радиоточка НСН».

