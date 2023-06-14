Пентагон: США отправили на Ближний Восток истребители F-22 из-за возросшей активности ВВС РФ
Соединенные Штаты отправили на Ближний Восток новейшие истребители F-22 из-за возросшей активности ВВС РФ, говорится в заявлении Пентагона.
Накануне военный аналитик Шон Белл заявил изданию Sky News, что истребители F-16 разочаруют ВСУ тем, что не будут соответствовать ожиданиям.
По мнению аналитика, истребители уязвимы перед российской авиацией. Белл отметил, что самолет должен быть оснащен современными радарами и авионикой для того, чтобы противостоять ВКС России.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил о возможной реакции ВС РФ на намерения Нидерландов и Дании обучать украинских пилотов полетам на F-16, передает «Радиоточка НСН».
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- Пентагон: США отправили на Ближний Восток истребители F-22 из-за возросшей активности ВВС РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru