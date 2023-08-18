Пентагон: США не будут менять статус готовности ядерных сил из-за России

Американские власти пока не видят причин для изменения уровня готовности своих стратегических сил из-за шагов России и Белоруссии, касающихся ядерного оружия, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя Министерства обороны США Патрика Райдера.

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«Мы видели сообщения СМИ из России о том, что они намерены это сделать», — заявил он. Так пресс-секретарь оборонного ведомства отреагировал на заявления о том, что Москва размещает ядерное оружие на территории Белоруссии.

Райдер при этом не стал давать комментарии относительно планов России и Белоруссии.

Ранее стало известно, что Вашингтон может увеличить ядерный арсенал после окончания ДСНВ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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