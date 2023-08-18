Пентагон: США не будут менять статус готовности ядерных сил из-за России

«Мы видели сообщения СМИ из России о том, что они намерены это сделать», — заявил он. Так пресс-секретарь оборонного ведомства отреагировал на заявления о том, что Москва размещает ядерное оружие на территории Белоруссии.

Райдер при этом не стал давать комментарии относительно планов России и Белоруссии.

Ранее стало известно, что Вашингтон может увеличить ядерный арсенал после окончания ДСНВ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

