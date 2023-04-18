Пентагон поручил проверить обращение с секретными данными
18 апреля 202300:01
Глава Министерств обороны США Ллойд Остин поручил провести пересмотр обращения с секретной информацией, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрину Сингх.
По ее словам, рекомендации по результатам проведения данной проверки появятся спустя 45 дней. Речь идет о защите секретной информации.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил о причастности главы Белого дома Джо Байдена к утечке секретных файлов Пентагона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru