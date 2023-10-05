Пентагон подтвердил, что американский самолет сбил турецкий БПЛА в Сирии
Военные США 5 октября сбили турецкий беспилотный летательный аппарат в Сирии. Соответствующую информацию подтвердил Пентагон.
В заявлении ведомства говорится, что американские военные восприняли турецкий беспилотник как потенциальную угрозу.
Отмечается, что США не видят оснований считать, что Турция намеренно угрожала американским силам в Сирии. Инцидент с дроном Пентагон назвал «достойным сожаления».
Об уничтожении беспилотника самолетом F-16 в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на анонимного чиновника США. Инцидент произошел в небе над севером Сирии.
В результате террористического акта на выпускном в военном колледже в сирийском Хомсе погибли более 100 человек, передает «Радиоточка НСН».
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