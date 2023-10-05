Пентагон подтвердил, что американский самолет сбил турецкий БПЛА в Сирии

В заявлении ведомства говорится, что американские военные восприняли турецкий беспилотник как потенциальную угрозу.

Отмечается, что США не видят оснований считать, что Турция намеренно угрожала американским силам в Сирии. Инцидент с дроном Пентагон назвал «достойным сожаления».

Об уничтожении беспилотника самолетом F-16 в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на анонимного чиновника США. Инцидент произошел в небе над севером Сирии.

В результате террористического акта на выпускном в военном колледже в сирийском Хомсе погибли более 100 человек, передает «Радиоточка НСН».

