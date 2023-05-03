Пентагон отказался комментировать атаку беспилотников на Кремль
3 мая 202320:13
Военное ведомство США отказалось от комментариев относительно атаки дронов на Кремль. Об этом пишет РИА Новости.
В Пентагоне заявили, что в курсе ночного происшествия в Москве. В ведомстве отметили, что пока не готовы давать комментарии.
«Мы видели эти сообщения, но пока не можем предложить какого-либо комментария», - сказал представитель Пентагона.
В ночь на 3 мая два беспилотника атаковали Кремль. Один из них взорвался над крышей Сенатского дворца, обломки другого упали на территории Кремля. Пострадавших нет, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru