Пентагон отказался комментировать атаку беспилотников на Кремль

Военное ведомство США отказалось от комментариев относительно атаки дронов на Кремль. Об этом пишет РИА Новости.

Вашингтон пока не может подтвердить атаку Кремля беспилотниками

В Пентагоне заявили, что в курсе ночного происшествия в Москве. В ведомстве отметили, что пока не готовы давать комментарии.

«Мы видели эти сообщения, но пока не можем предложить какого-либо комментария», - сказал представитель Пентагона.

В ночь на 3 мая два беспилотника атаковали Кремль. Один из них взорвался над крышей Сенатского дворца, обломки другого упали на территории Кремля. Пострадавших нет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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