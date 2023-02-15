Пентагон опроверг сведения о стягивании ВКС России к украинской границе

По его словам, ВКС России по-прежнему обладают весьма значительным потенциалом, поэтому следует нарастить поставки Киеву средств ПВО.

Ранее официальный представитель Пентагона сообщал, что США передадут Украине две системы ПВО Hawk, а также высокоточные управляемые ракеты и другое оружие.

Тем временем западные страны выражают обеспокоенность способностью восполнять собственные запасы вооружения из-за увеличивающихся поставок Украине. Поэтому инструкторы Североатлантического альянса обучают военнослужащих ВСУ тактикам с использованием меньшего количества артиллерийских снарядов. Об этом сообщило агентство НСН.

