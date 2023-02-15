Пентагон опроверг сведения о стягивании ВКС России к украинской границе
Никаких признаков стягивания Воздушно-космических сил России к украинским границам и подготовки к массированной воздушной атаке нет. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, сообщил телеканал CNN.
По его словам, ВКС России по-прежнему обладают весьма значительным потенциалом, поэтому следует нарастить поставки Киеву средств ПВО.
Ранее официальный представитель Пентагона сообщал, что США передадут Украине две системы ПВО Hawk, а также высокоточные управляемые ракеты и другое оружие.
Тем временем западные страны выражают обеспокоенность способностью восполнять собственные запасы вооружения из-за увеличивающихся поставок Украине. Поэтому инструкторы Североатлантического альянса обучают военнослужащих ВСУ тактикам с использованием меньшего количества артиллерийских снарядов. Об этом сообщило агентство НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru