Пентагон опроверг сведения о стягивании ВКС России к украинской границе

Никаких признаков стягивания Воздушно-космических сил России к украинским границам и подготовки к массированной воздушной атаке нет. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, сообщил телеканал CNN.

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По его словам, ВКС России по-прежнему обладают весьма значительным потенциалом, поэтому следует нарастить поставки Киеву средств ПВО.

Ранее официальный представитель Пентагона сообщал, что США передадут Украине две системы ПВО Hawk, а также высокоточные управляемые ракеты и другое оружие.

Тем временем западные страны выражают обеспокоенность способностью восполнять собственные запасы вооружения из-за увеличивающихся поставок Украине. Поэтому инструкторы Североатлантического альянса обучают военнослужащих ВСУ тактикам с использованием меньшего количества артиллерийских снарядов. Об этом сообщило агентство НСН.

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ФОТО: flickr/David B. Gleason
ТЕГИ:УкраинаВКС РФПентагон
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