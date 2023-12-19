Пентагон объявил операцию по защите Красного моря

Глава Министерства обороны США Ллойд Остин объявил о начале операции по защите Красного моря от хуситов, сообщает Пентагон.

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Она будет называться «Страж процветания» и станет многонациональной. Операция должна призвана предотвратить атаки хуситов на гражданские суда в южной части Красного моря и Аденского залива.

Ранее датская компания Maersk заявила о приостановке навигации в Красном море из-за атак йеменского движения «Ансар Алла» (Хуситы), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/David B. Gleason
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