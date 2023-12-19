Пентагон объявил операцию по защите Красного моря
19 декабря 202305:32
Глава Министерства обороны США Ллойд Остин объявил о начале операции по защите Красного моря от хуситов, сообщает Пентагон.
Она будет называться «Страж процветания» и станет многонациональной. Операция должна призвана предотвратить атаки хуситов на гражданские суда в южной части Красного моря и Аденского залива.
Ранее датская компания Maersk заявила о приостановке навигации в Красном море из-за атак йеменского движения «Ансар Алла» (Хуситы), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru